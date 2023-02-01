MISTERBIANCO. NASCONDE IL METADONE IN CAMERA DA LETTO: ARRESTATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato in flagranza un pregiudicato catanese di 55 anni, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Nel tardo pomeriggi...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato in flagranza un pregiudicato catanese di 55 anni, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel tardo pomeriggio i militari, nell’ambito di un riscontro ad un’attività info investigativa finalizzata al contrasto della vendita di sostanze stupefacenti, hanno raggiunto il 55enne a loro noto presso la sua abitazione in via Sebastiano Catania, dove hanno effettuato una perquisizione domiciliare, a seguito della quale hanno rinvenuto nella camera da letto dell’uomo due buste di plastica all’interno del cassetto di un comodino, al cui interno erano nascosti complessivamente 21 flaconi di metadone da 20 mg. cadauno, con etichetta in parte abrasa e privi di lotto e data di produzione, che pertanto sono stati sequestrati.

Il 55enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto ed ha disposto a suo carico la misura cautelare degli arresti domiciliari.