MISTERBIANCO. NASCONDE LA MARIJUANA NELLA VASCHETTA DEL GELATO: PREGIUDICATO ARRESTATO

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, con l’ausilio del Nucleo Cinofili, hanno arrestato in flagranza un 43enne pregiudicato del posto, responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fi...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, con l’ausilio del Nucleo Cinofili, hanno arrestato in flagranza un 43enne pregiudicato del posto, responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Al riguardo, nella mattinata, i Carabinieri al fine di dar riscontro alle informazioni raccolte, si sono presentati presso l’abitazione del 43enne, a loro già noto per pregresse vicende giudiziarie, dove hanno effettuato una perquisizione domiciliare, nel corso della quale all’esterno di un terrazzo, non è sfuggito all’infallibile fiuto del cane RILEY la presenza di una vaschetta di gelato, ben occultata all’interno di un portaombrelli, contenente quasi 200 grammi di marijuana, di cui una parte suddivisa in otto dosi, tale da lasciar presumere il fatto che dovesse essere smerciata. Nello stesso portaombrelli, i militari hanno trovato anche una dose di cocaina, un bilancino di precisione ed un pizzino riportante somme di denaro in corrispondenza di alcuni nominativi.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.