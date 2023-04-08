MISTERBIANCO. OFFICINA MECCANICA IMPIEGA LAVORATORE IN NERO, SANZIONATO AMMINISTRATIVAMENTE E SOSPESA L’ATTIVITÀ

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio durante il periodo delle festività pasquali, i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento...

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio durante il periodo delle festività pasquali, i Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e la collaborazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, del personale della Polizia Municipale Etnea e dell’Enel, sono stati impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa.

Al termine delle verifiche effettuate presso diverse attività commerciale i Carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 35enne catanese per il reato di “furto aggravato”. L’uomo, titolare di un negozio di ricambi di auto di prossima apertura in una traversa del viale Mario Rapisardi, aveva manomesso il contatore dell’energia elettrica, allacciandosi abusivamente alla rete pubblica, in danno alla società E- Distribuzione.

I Carabinieri hanno inoltre disposto la sospensione dell’attività ad una officina meccanica di Misterbianco e una parruccheria sul viale Mario Rapisardi.

Al riguardo, nei confronti dei titolari delle predette attività, rispettivamente un 52enne di Misterbianco ed un 51enne catanese, è scattata anche l’applicazione di una maxi sanzione complessiva di 5.000 euro, per avere impiegato due lavoratori “in nero” (un lavoratore per ciascuna attività commerciale) e per avere omesso di inviarli alla prescritta visita medica di idoneità per la mansione.

Nell’ambito del medesimo servizio sono scattati anche diversi controlli nei confronti dei venditori abusivi di alimenti, lungo il viale Mario Rapisardi, per tre dei quali sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 7.000 euro.

I predetti venditori abusivi commercializzavano prodotti in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative e dei requisiti professionali per la vendita occupando abusivamente la sede stradale. Nella circostanza, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di tutta la merce posta in vendita, circa un quintale di generi alimentari e numerosa uova di pasqua.

Per quanto concerne invece i controlli su strada, i militari dell’Arma hanno identificato circa 60 persone, controllato una quarantina di veicoli ed elevato 12 sanzioni per violazioni al C.d.S. (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica e guida senza patente), applicando pertanto sanzioni pecuniarie per un totale di circa € 14.000,00, procedendo altresì al sequestro/fermo amministrativo di 3 veicoli.

