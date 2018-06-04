MISTERBIANCO: Operazione antidroga, sequestrato un chilogrammo di cocaina.

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato catanese Salvatore GRAVINO cl.78, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine di una breve ma efficace attività info investigativa gli uomini del Nucleo Operativo hanno intercettato e bloccato l’uomo mentre a bordo di un motociclo transitava in Via dei Girasoli a Misterbianco.

Perquisito sul posto è stato trovato in possesso di una panetto di cocaina pura del peso di oltre 1 Kg.

La droga sequestrata, ancora da tagliare e dosare, immessa sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata un introito superiore ai 200.000 euro.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.