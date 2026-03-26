MISTERBIANCO - OPERAZIONE DELLA GUARDIA COSTIERA: SEQUESTRATI 500 CHILOGRAMMI DI ALIMENTI ALL'INTERNO DI UN CATERING CINESE. DENUNCIATO IL TITOLARE

MISTERBIANCO – Pesce e carne destinati a banchetti privati conservati in condizioni igieniche precarie. È quanto scoperto durante una serie di controlli mirati condotti dalla Guardia Costiera, impegnata nel contrasto alle pratiche illegali lungo la filiera dei prodotti ittici.

L’operazione ha interessato in particolare il settore della ristorazione etnica, sempre più diffuso e frequentato anche nel territorio etneo. I controlli sono stati eseguiti dai Nuclei Ispettori Pesca della Direzione Marittima di Catania, in collaborazione con i medici veterinari del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania.

Sequestri e irregolarità

Nel corso delle verifiche, all’interno di un’attività di ristorazione cinese operante nel catering per eventi privati a Misterbianco, sono emerse gravi violazioni anche di natura penale.

In particolare, gli ispettori hanno rinvenuto:

circa 400 chili di prodotti ittici , in prevalenza congelati

circa 100 chili di carne (avicola e suina)

alimenti conservati in pessimo stato

Dai controlli sui menù, inoltre, è emersa la totale assenza delle indicazioni obbligatorie relative alla distinzione tra prodotti freschi e congelati, elemento fondamentale per la tutela dei consumatori.

Denuncia per il titolare

A seguito delle criticità riscontrate, è scattato il sequestro penale di tutti gli alimenti.

Il titolare dell’attività, di nazionalità cinese, è stato denunciato per:

cattivo stato di conservazione degli alimenti

frode nell’esercizio del commercio

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli volto a garantire sicurezza alimentare e trasparenza nei confronti dei consumatori, soprattutto in vista dell’aumento di eventi e servizi di catering.