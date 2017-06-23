MISTERBIANCO: OPERAZIONE DI CONTRASTO DEL COMMERCIO ABUSIVO

Al fine di debellare il commercio abusivo dei venditori ambulanti, anche su suolo pubblico, il Comando della Polizia Municipale di Misterbianco in collaborazione con i militari della locale Tenenza de...

Al fine di debellare il commercio abusivo dei venditori ambulanti, anche su suolo pubblico, il Comando della Polizia Municipale di Misterbianco in collaborazione con i militari della locale Tenenza dei Carabinieri hanno eseguito stamani alcuni controlli nel quartiere di Lineri durante i quali hanno provveduto ad elevare due verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico in via Nobel, altri due verbali per lo svolgimento abusivo del commercio al minuto senza la prescritta autorizzazione oltre ad aver provveduto al sequestro dei beni, soprattutto ortofrutta, per un totale di 480 Kg.

La merce sequestrata, essendo deperibile è stata donata al collegio delle Suore Francescane di Misterbianco.