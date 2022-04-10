MISTERBIANCO. PERDE IL CONTROLLO DELL'AUTO E VA A SBATTERE CONTRO MACCHINE IN SOSTA, FERITO
A cura di Redazione
10 aprile 2022 21:17
Ha perso il controllo della sua Suzuki Swift e si è schiantato contro due auto, una Volkswagen Golf e una Citroen C3 parcheggiate a lato della strada.
L'incidente si è verificato stamane, 10 Aprile 2022, in via Bruno Buozzi, a Misterbianco.
Soccorso dal personale medico del 118, l'uomo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale per i dovuti controlli e le cure necessarie.
Non si conoscono le sue condizioni di salute, ma secondo le informazioni in nostro possesso non avrebbe riportato gravi ferite.
Ingenti i danni ai veicoli.
Dinamica e cause dell'incidente sono al vaglio dei Carabinieri della locale stazione.