MISTERBIANCO: PERDE IL CONTROLLO E SI RIBALTA, FERITO IL CONDUCENTE
Gravissimo incidente autonomo si è verificato questa notte, intorno alle ore 04 sulla ss 192 con l'incrocio sulla sp 12 ii, in territorio di Misterbianco, dove un cittadino americano perde il controllo dell'auto e si ribalta.
A bordo il solo conducente che, secondo le prime notizie, non ha riportato ferite non gravi,
Sul posto un’ambulanza del 118, i sanitari hanno medicato sul posto l'uomo, prima di trasferirlo in ospedale per ulteriori controlli.
Sono intervenuti, per stabilire la dinamica, i carabinieri di Misterbianco, la security Sigonella e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.