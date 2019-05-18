95047

MISTERBIANCO: PERDE IL CONTROLLO E SI RIBALTA, FERITO IL CONDUCENTE

Gravissimo incidente autonomo si è verificato questa notte, intorno alle ore 04 sulla ss 192 con l'incrocio sulla sp 12 ii, in territorio di Misterbianco, dove un cittadino americano perde il controll...

18 maggio 2019 08:27
News
Gravissimo incidente autonomo si è verificato questa notte, intorno alle ore 04 sulla ss 192 con l'incrocio sulla sp 12 ii, in territorio di Misterbianco, dove un cittadino americano perde il controllo dell'auto e si ribalta.

A bordo il solo conducente che, secondo le prime notizie, non ha riportato ferite non gravi,

Sul posto un’ambulanza del 118, i sanitari hanno medicato sul posto l'uomo, prima di trasferirlo in ospedale per ulteriori controlli.

Sono intervenuti, per stabilire la dinamica, i carabinieri di Misterbianco, la security Sigonella e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.

 

