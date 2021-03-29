MISTERBIANCO: POCO RISPETTO PER IL COPRIFUOCO E LE NORME SULLA SICUREZZA STRADALE

Nel fine settimana, i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, coerentemente con gli indirizzi strategici della Prefettura, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio mirat...

Nel fine settimana, i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, coerentemente con gli indirizzi strategici della Prefettura, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio mirato soprattutto al rispetto della normativa anti covid-19 e sulla sicurezza stradale.

I militari, pattugliando diverse zone del territorio di competenza, specie quei luoghi dov’era possibile una maggiore aggregazione sociale, hanno potuto riscontrare le seguenti violazioni:

irrogate 11 sanzioni amministrative per violazione dell'obbligo di permanere presso la propria abitazione dalle 22:00 alle 05:00;

elevate 7 sanzioni al codice della strada (veicolo senza copertura assicurativa, guida senza casco, cintura e documenti di circolazione);

sequestrati 2 veicoli con contestuale ritiro della carte di circolazione.

Complessivamente i carabinieri hanno sottoposto a controllo 65 persone e 33 veicoli.