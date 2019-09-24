MISTERBIANCO: PRESO MENTRE RAZZIAVA DEL RAME NEI LOCALI DELLA EX “TORRE TABITA”
A cura di Redazione
24 settembre 2019 12:48
I Carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato il 39enne pregiudicato Demetrio SCAFARIA, del luogo, nella flagranza del reato di furto aggravato.
L’uomo, infatti, era stato notato dai militari di pattuglia mentre asportava del rame ed altro materiale dall’edificio che, una volta, ospitava l’ormai dismesso mobilificio “Torre Tabita”.
L’uomo, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.