Antonio Mannino, 54 anni, è stato arrestato dalla polizia a Misterbianco per spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo è stato bloccato da personale della sezione antidroga della squadra mobile di Catania e trovato in possesso di tre grammi di eroina e soldi in banconote di vario taglio.

MISTERBIANCO: Pusher 50enne arrestato

Durante una successiva perquisizione nella sua abitazione sono stati sequestrati altri 103 grammi della stessa sostanza stupefacente, un grammo di anfetamina, 5 flaconi di metadone e materiale per confezionare 'dosi', compreso un bilancino di precisione elettronico.

Dopola contestazione del reato Mannino è stato dichiarato in arresto e condotto nella casa circondariale di Catania.