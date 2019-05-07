MISTERBIANCO: QUAD SI SCHIANTA CONTRO PALO, GRAVE UN RAGAZZO

***FLASH***Gravissimo incidente questo pomeriggio a Misterbianco.Secondo le primissime informazioni, un ragazzo di circa 20 anni (ancora non si conoscono le generalità) che viaggiava in Sant'Antonino...

***FLASH***

Gravissimo incidente questo pomeriggio a Misterbianco.

Secondo le primissime informazioni, un ragazzo di circa 20 anni (ancora non si conoscono le generalità) che viaggiava in Sant'Antonino Abate a bordo di una moto, un quad a quattro ruote, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbandato, e ha perso il controllo del mezzo, poi è stato sbalzato dal sellino e si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione.

L'uomo, subito soccorso dal personale sanitario accorso sul posto, dopo le prime cure è stato trasferito in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni risultano gravi.

Sul posti i Carabinieri e l'azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.

IN AGGIORNAMENTO