MISTERBIANCO: RAGAZZA DI 16 ANNI ESCE DI CASA E SCOMPARE, L’APPELLO DELLA MAMMA DI IRENE A "CHI L'HA VISTO?"
Ieri sera, durante la trasmissione "Chi l'ha visto?", è stato lanciato un appello disperato dalla madre di Irene, una ragazza di 16 anni scomparsa il 27 maggio a Misterbianco.
Irene, che vive a Misterbianco, è uscita di casa intorno alle 12:30 , approfittando di un momento in cui l'abitazione era vuota. Da quel momento, la giovane non ha più fatto ritorno e il suo telefono risulta spento, rendendo impossibili i tentativi di contattarla.
La madre, visibilmente preoccupata, ha descritto Irene come una ragazza dolce e sensibile, che potrebbe trovarsi in una situazione di difficoltà. Al momento della scomparsa, si pensa che Irene indossasse un pigiama con disegni di Hello Kitty e Topolino, dettaglio che potrebbe aiutare chiunque l'abbia vista a riconoscerla.
Le forze dell'ordine sono già state allertate e le ricerche sono in corso. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le autorità o la redazione di "Chi l'ha visto?".
Contatti Utili:
- Polizia di Stato: 112
- Carabinieri: 112
- "Chi l'ha visto?": 06 8262