MISTERBIANCO: RAPINA AGGRAVATA E RICETTAZIONE, ARRESTATO 24ENNE

I carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato Giuseppe Litrico, 24enne catanese, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catania.

Il giovane dovrà espiare una pena di 8 mesi di reclusione poiché ritenuto colpevole di rapina aggravata e ricettazione in concorso, reato commesso a Catania e Misterbianco nell’agosto 2014. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.