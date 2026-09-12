MISTERBIANCO, RAPINA DUE DONNE: DENUNCIATO UN 40ENNE

Prima tenta lo scippo a una 59enne facendola cadere e trascinandola per metri, poi aggredisce una 78enne e le porta via la borsa: incastrato dalle telecamere.

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno denunciato un 40enne, ritenuto responsabile di “tentata rapina” e “rapina aggravata” commessi rispettivamente ai danni di una 59enne e di una 78enne, entrambe di Misterbianco (CT), ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, nella mattinata del 18 agosto scorso, il 40enne si sarebbe reso protagonista di due distinte aggressioni con il fine di impossessarsi di oggetti di valore. L’uomo, nel corso della prima rapina, avvenuta in via Genova in danno della 59enne, mentre si trovava a bordo di un’utilitaria in marcia, aveva cercato di scippare la borsa alla donna senza riuscirci e facendola cadere violentemente per terra trascinandola per diversi metri. Nella circostanza aveva anche rischiato di investirla con la ruota del mezzo e causandole diverse escoriazioni.

Non essendo riuscito a portare a termine il primo “colpo” il 40enne, dopo avere svoltato in via Napoli, dopo pochi metri aveva “puntato” e poi avvicinato la 78enne le aveva prima afferrato repentinamente la borsa e poi, strattonandola con forza, la faceva cadere a terra cagionandole lesioni personali. Neppure l’intervento del fratello dell’anziana avrebbe fatto desistere il malfattore con il quale ingaggiata una colluttazione. Riuscito comunque ad impossessarsi della borsa della donna il 40enne risaliva a bordo della sua auto sparendo dalla zona.

Le attività di indagine sono state avviate immediatamente dai militari dell’Arma a partire dalla denuncia presentata dalle due malcapitate e alla descrizione da loro fornita. L’analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona hanno permesso agli investigatori di risalire alla targa del veicolo utilizzato per commettere i reati e di stringere il cerchio attorno all’uomo.

In collaborazione con i colleghi della stazione di Zafferana Etnea (CT), dove il 40enne risiede, l’uomo è stato rintracciato e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale per lui è scattata la denuncia.