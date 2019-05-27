95047

27 maggio 2019 15:58
MISTERBIANCO: RAPINA IN BANCA IN PIENO CENTRO
Dintorni
FLASH

Una rapina è avvenuta pochi minuti fa, intorno alle ore 14 nella centralissima via Garibaldi a Misterbianco, nella filiale della banca San Paolo.

Notizie ancora frammentarie, sia sul numero dei rapinatori sia sul bottino della rapina.

Sul posto i Carabinieri della locale stazione che hanno subito avviato le indagini.

La filiale dell'istituto di credito, è al momento chiusa al pubblico.

IN AGGIORNAMENTO

