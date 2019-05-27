MISTERBIANCO: RAPINA IN BANCA IN PIENO CENTRO
A cura di Redazione
27 maggio 2019 15:58
FLASH
Una rapina è avvenuta pochi minuti fa, intorno alle ore 14 nella centralissima via Garibaldi a Misterbianco, nella filiale della banca San Paolo.
Notizie ancora frammentarie, sia sul numero dei rapinatori sia sul bottino della rapina.
Sul posto i Carabinieri della locale stazione che hanno subito avviato le indagini.
La filiale dell'istituto di credito, è al momento chiusa al pubblico.
IN AGGIORNAMENTO