MISTERBIANCO: Fa retromarcia e investe il figlio di 12 anni

Una donna ha investito il proprio figlio di 12 anni mentre faceva retromarcia con la propria auto a Misterbianco.Il ragazzino è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Catania, dove è stato sottopost...

19 dicembre 2017 13:31
Una donna ha investito il proprio figlio di 12 anni mentre faceva retromarcia con la propria auto a Misterbianco.

Il ragazzino è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Catania, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. I medici si sono riservati la prognosi, ma non è ritenuto in pericolo di vita. La donna non si era accorta della presenza del figlio nella strada in discesa. Il 12enne è rimasto schiacciato tra l'auto della madre e una vettura posteggiata.

Sul posto per i rilievi e le indagini è intervenuta la polizia locale.

(ANSA).

