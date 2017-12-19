MISTERBIANCO: Fa retromarcia e investe il figlio di 12 anni
Una donna ha investito il proprio figlio di 12 anni mentre faceva retromarcia con la propria auto a Misterbianco.
Il ragazzino è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Catania, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. I medici si sono riservati la prognosi, ma non è ritenuto in pericolo di vita. La donna non si era accorta della presenza del figlio nella strada in discesa. Il 12enne è rimasto schiacciato tra l'auto della madre e una vettura posteggiata.
Sul posto per i rilievi e le indagini è intervenuta la polizia locale.
(ANSA).