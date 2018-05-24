MISTERBIANCO: Rinnova il guardaroba, refurtiva recuperata e taccheggiatrice in manette
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza una catanese di 22 anni, già gravata da precedenti di polizia specifici, poiché ritenuta responsabile di furto aggravato.
Tramite l’utilizzo di una borsa, appositamente schermata per eludere i dispositivi antitaccheggio, aveva da poco razziato dei capi di abbigliamento dagli stand del negozio “SIX” di Viale del Commercio a Misterbianco.
Si era già allontanata dallo stesso quando la pattuglia dell’Arma riconoscendola, per aver già in passato ripulito alcuni esercizi commerciali della zona, l’ha fermata recuperando all’interno della borsa la refurtiva per porla ammanettarla.
La refurtiva, del valore di oltre 400 euro, è stata restituita all’avente diritto mentre l’arrestata attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.