MISTERBIANCO: Ruba mille euro di merce all’Auchan, romena in manette
I Carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza la 33enne Dorina Constantin, residente a Giarre, poiché ritenuta responsabile di furto aggravato.
Grazie alla proficua collaborazione tra gli addetti alla sicurezza dislocati nei diversi centri commerciali della provincia etnea e l’Arma territoriale, i militari di pattuglia ieri sera hanno potuto bloccare ed ammanettare la ladra mentre tentava di allontanarsi con due borsoni colmi di merce poco prima razziata dagli espositori dell’ipermercato di via Zinirco.
La merce è stata restituita all’avente diritto, mentre l’arrestata, in attesa del rito per direttissima, è stata posta agli arresti domiciliari.