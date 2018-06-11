MISTERBIANCO: Rubano da “BRICOMAN” in manette tre ladri in trasferta.
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 34enne di Nicosia (EN) e due giovani donne di Niscemi (CL), di 21 e 24 anni, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.
I tre ieri sera, dotati di borse schermate per eludere l’antitaccheggio, dopo aver razziato del materiale dagli espositori del punto vendita “BRICOMAN” di Contrada Cubba a Misterbianco stavano per allontanarsi quando, grazie alla segnalazione di alcuni addetti alla sicurezza, sono stati bloccati dalla pattuglia dell’Arma intervenuta nel parcheggio antistante l’esercizio commerciale.
I militari perquisendogli le borse hanno recuperato la merce rubata restituendola al responsabile del punto vendita.