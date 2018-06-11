MISTERBIANCO: Rubano da “BRICOMAN” in manette tre ladri in trasferta.

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 34enne di Nicosia (EN) e due giovani donne di Niscemi (CL), di 21 e 24 anni, poiché ritenuti responsabili di furto aggrav...

A cura di Redazione 11 giugno 2018 12:42

