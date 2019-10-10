MISTERBIANCO: SALVATO SUL TETTO DELL’AUTO TRAVOLTA DALL’ACQUA

Sono bastati pochi minuti. Non più di mezz’ora di pioggia, intensa e la città è finita in ginocchio. La bomba d’acqua che si è abbattuta ieri sera su Misterbianco, ha creato vari disagi.Un fulmine ha...

A cura di Redazione 10 ottobre 2019 09:59

