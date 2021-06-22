MISTERBIANCO: SBATTE CONTRO AUTO PARCHEGGIATE E SI RIBALTA, FERITO
Stava guidando, quando ad un tratto ha perso il controllo dell’auto ed ha sbattuto contro delle auto parcheggiate ribaltandosi.
È quanto avvenuto questa notte , 22 Giugno 2021 in via Madonna degli Ammalati intorno alle ore 03 a Misterbianco.
In un primo momento, quando i residenti hanno messo in moto la macchina dei soccorsi, si è temuto il peggio per le condizioni del conducente del mezzo.
Un uomo , per cause ancora da accertare è andata a sbattere contro delle vetture parcheggiate a causa dell'impatto la macchina su cui viaggiava si è successivamente ribaltata finendo a testa in giù.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato il personale sanitario e messo in sicurezza l’auto.
Nell’incidente è rimasto ferito in maniera per fortuna non grave il conducente dell'Opel che è stato portato all’ospedale per le cure del caso. Ingenti, invece, i danni ai veicoli
Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi e stabilire l'esatta dinamica.