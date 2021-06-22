MISTERBIANCO: SBATTE CONTRO AUTO PARCHEGGIATE E SI RIBALTA, FERITO

Stava guidando, quando ad un tratto ha perso il controllo dell’auto ed ha sbattuto contro delle auto parcheggiate ribaltandosi.È quanto avvenuto questa notte , 22 Giugno 2021 in via Madonna degli Amma...

A cura di Redazione 22 giugno 2021 11:50

Condividi