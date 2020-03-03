MISTERBIANCO: SCONTRO TRA DUE AUTO
Lieve incidente stradale, questa mattina a Lineri, frazione di Misterbinaco nell'incrocio tra Via Paolo Borsellino e via Turi Scordo.Due Fiat Panda, sono entrate in contatto per cause ancora in via d’...
A cura di Redazione
03 marzo 2020 10:22
Lieve incidente stradale, questa mattina a Lineri, frazione di Misterbinaco nell'incrocio tra Via Paolo Borsellino e via Turi Scordo.
Due Fiat Panda, sono entrate in contatto per cause ancora in via d’accertamento.
Per fortuna non si sono registrati feriti gravi
Lanciato l’allarme, sul posto sono giunti una pattuglia della Polizia Municipale di Misterbianco per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto