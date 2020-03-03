95047

MISTERBIANCO: SCONTRO TRA DUE AUTO

Lieve incidente stradale, questa mattina a Lineri, frazione di Misterbinaco nell'incrocio tra Via Paolo Borsellino e via Turi Scordo.Due Fiat Panda, sono entrate in contatto per cause ancora in via d’...

03 marzo 2020 10:22
Lieve incidente stradale, questa mattina a Lineri, frazione di Misterbinaco nell'incrocio tra Via Paolo Borsellino e via Turi Scordo.

Due Fiat Panda, sono entrate in contatto per cause ancora in via d’accertamento.

Per fortuna non si sono registrati feriti gravi

Lanciato l’allarme, sul posto sono giunti una pattuglia della Polizia Municipale  di Misterbianco per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto

