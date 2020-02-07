95047

MISTERBIANCO: SCONTRO TRA DUE CAMION

07 febbraio 2020 10:01
MISTERBIANCO: SCONTRO TRA DUE CAMION
Cronaca
FLASH

Inizialmente, viste anche le condizioni dei due mezzi coinvolte, pareva che l’incidente avesse avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Per fortuna nel sinistro che si è verificato questa mattina, intorno alle ore 09 sulla SP12ii, nei pressi dello svincolo Sieli in territorio Misterbianco, non si segnala nessun ferito.

A scontrarsi due mezzi, un camion e un mezzo per la raccolta rifiuti,

Probabile, ma la dinamica è in corso di approfondimento, che all'origine dell’incidente ci sia una mancata precedenza.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

Al momento traffico congestionato nel tratto interessato dell'incidente.

 

