MISTERBIANCO: SCONTRO TRA DUE CAMION
Inizialmente, viste anche le condizioni dei due mezzi coinvolte, pareva che l’incidente avesse avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte.
Per fortuna nel sinistro che si è verificato questa mattina, intorno alle ore 09 sulla SP12ii, nei pressi dello svincolo Sieli in territorio Misterbianco, non si segnala nessun ferito.
A scontrarsi due mezzi, un camion e un mezzo per la raccolta rifiuti,
Probabile, ma la dinamica è in corso di approfondimento, che all'origine dell’incidente ci sia una mancata precedenza.
Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.
Al momento traffico congestionato nel tratto interessato dell'incidente.