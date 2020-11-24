MISTERBIANCO: SEQUESTRATE 1 MILIONE E 779 MILA LUMINARIE NON SICURE

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nel corso di specifici servizi volti a garantire la sicurezza dei prodotti posti in libera vendita, hanno sottoposto a sequestro...

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nel corso di specifici servizi volti a garantire la sicurezza dei prodotti posti in libera vendita, hanno sottoposto a sequestro 1 milione e 779 mila luminarie natalizie non sicure, individuate in un esercizio commerciale di Misterbianco.

In particolare, i Finanzieri della Compagnia di Catania hanno effettuato una serie di controlli nel capoluogo etneo e nei Comuni del circondario, individuando in un negozio all’ingrosso gestito da un cittadino cinese 7.087 confezioni di addobbi luminosi prive delle certificazioni di sicurezza previste per legge.

Gli articoli, infatti, non sono stati sottoposti ai rigorosi controlli preventivi volti a garantire un sicuro utilizzo da parte degli ignari acquirenti, facendo correre a questi ultimi il rischio di incorrere in pericolosi incidenti.

I finanzieri hanno quindi sottoposto a sequestro la merce e contestato al gestore cinese dell’attività commerciale l’inosservanza degli obblighi previsti dal Codice del Consumo, segnalandolo alla locale Camera di Commercio per le relative sanzioni amministrative.

L’intervento, volto ad assicurare la piena serenità e sicurezza in occasione delle prossime festività natalizie, sottolinea l’incessante impegno delle Fiamme Gialle teso alla tutela dell’economia legale e dei consumatori.