MISTERBIANCO: SEQUESTRATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE TRE IMMOBILI ABUSIVI

Continua l'attività di controllo della Polizia Locale su tutto il territorio nel contrasto dell'abusivismo edilizio e di quello ambientale.

La squadra di polizia giudiziaria del Corpo ha scoperto altri due insediamenti edili abusivi, tutti e due nelle frazioni, realizzati uno in contrada Serra Belvedere e l'altro in via Strada Santa Margherita.

Nel primo caso è stata rinvenuta una intera costruzione realizzata senza la necessaria concessione edilizia mentre nel secondo è stato realizzatato un secondo piano fuori terra su un primo piano assistito da domanda di sanatoria.

I due cantieri sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo e i proprietari responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Catania.

Un terzo immobile abusivo è stato sequestarto in via Federico Fellini.

Dall'inizio dell'anno sono 18 le comunicazioni di notizia di reato con 8 sequestri penali preventivi per le costruzioni abusive scoperte dal nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale di Misterbianco.