MISTERBIANCO: SERATA DANZANTE SENZA AUTORIZZAZIONE, DENUNCIATO TITOLARE DI UN RISTORANTE

Sono stati predisposti, dal Questore di Catania Mario Della Cioppa, mirati controlli a tutti quegli esercizi pubblici in cui possano essere svolte attività di spettacolo e/o di discoteca, finalizzati ad accertare il sia il rispetto delle norme in materia di polizia amministrativa, sicurezza e quiete pubblica, sia il rispetto delle prescrizioni imposte per il contenimento epidemiologico della COVID 19. Agenti della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, ha battuto i locali della zona costiera catanese a sud, sul litorale della Plaja, e a nord nell’area della Scogliera di Acicastello, oltre ad alcune “puntate” nei comuni dell’hinterland.

Controlli in una discoteca organizzata all’interno di un ristorante sito a Misterbianco: in questa circostanza, il responsabile è stato deferito all’A.G. ai sensi dell’Art. 80 TULPS in rel. Art. 681 C.P. per aver attivato un esercizio pubblico di discoteca senza essere in possesso del certificato rilasciato dall’apposita Commissione di Vigilanza Comunale per i locali di pubblico spettacolo, attestante la solidità della struttura a tutela dell’incolumità pubblica. È stato, altresì, sanzionato ai sensi dell’Art. 68 TULPS per aver tenuto trattenimenti danzanti, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione di Polizia.