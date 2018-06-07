MISTERBIANCO: Si rifà il guardaroba razziando di fila tre negozi di intimo, arrestata dai carabinieri
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato la 43enne catanese Agata Giuffrida, poiché ritenuta responsabile di furto aggravato.
Dotata di borsa opportunamente schermata per eludere i sistemi antitaccheggio la donna ieri pomeriggio si è dedicata allo “shopping” rubando in sequenza capi d’abbigliamento nei negozi “Calzedonia”, “Tezenis” e “Intimissimi”, attivi all’interno dell’area commerciale denominata “Centro Sicilia”.
Grazie alla collaborazione tra gli addetti alla sicurezza e i militari dell’Arma la ladra è stata fermata in tempo mentre tentava di allontanarsi dal centro commerciale.
La refurtiva, del valore di circa 400 euro, è stata recuperata e restituita agli aventi diritto mentre la donna attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.