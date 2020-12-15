MISTERBIANCO: SI SCHIANTA E MUORE AVVOLTO DALLE FIAMME 23ENNE MILITARE USA DI STANZA A SIGONELLA

Tragedia sulla Strada Provinciale 12/1 nel territorio di Misterbianco, nel catanese. Nel corso di un grave incidente stradale è morto un militare americano di 23 anni della base di Sigonella. Il ragaz...

Tragedia sulla Strada Provinciale 12/1 nel territorio di Misterbianco, nel catanese. Nel corso di un grave incidente stradale è morto un militare americano di 23 anni della base di Sigonella. Il ragazzo è deceduto mentre s trovava alla guida di una Opel Astra. Per causa ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro la recinzione di un’azienda azienda agricola. Il mezzo poi ha finito la sua corsa schiantandosi contro un casolare e prendendo fuoco.Il giovane è morto dopo che è stato avvolto dalla fiamme. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: il corpo del giovane era ormai carbonizzato.A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare. Il cadavere è stato trovato carbonizzato all’interno dell’abitacolo. Indagano i carabinieri di Misterbianco.