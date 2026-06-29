Misterbianco. Smontavano i fari nel parcheggio del centro commerciale: arrestato un 20enne, denunciato un 15enne

Bloccati dai Carabinieri mentre smontavano i fari di un SUV nel parcheggio di un parco commerciale: arrestato un 20enne, denunciato un 15enne

Non sono riusciti a completare il “lavoro” i due catanesi che, sorpresi dai Carabinieri, sono stati ritenuti indiziati, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, di “furto aggravato in concorso”.

In serata, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione disposti dal Comando Provinciale di Catania, volti a contrastare ogni forma d’illegalità diffusa, tra cui, in particolare, i cosiddetti “reati predatori”, i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno attenzionato il parcheggio di un parco commerciale ubicato nel loro territorio.

Tra le varie autovetture parcheggiate i militari dell’Arma hanno notato strani movimenti intorno ad un crossover SUV scoprendo, non appena si sono avvicinati, un uomo ed un ragazzo chini sul mezzo mentre asportavano i fari anteriori dall’auto.

Gli operanti li hanno immediatamente bloccati in sicurezza ed identificati per un 20enne ed un 15enne, entrambi catanesi e già noti alle Forze dell’Ordine per pregresse segnalazioni giudiziarie.

Il 20enne è stato arrestato dai Carabinieri e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto.

Il minorenne, invece, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria e riaffidato all’esercente la responsabilità genitoriale.