MISTERBIANCO: Sorpresa a rubare da “BRICOMAN", arrestata
MISTERBIANCO: Sorpresa a rubare da “BRICOMAN", arrestata
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza la 32enne messinese Angela PIETROPAOLO, poiché ritenuta responsabile di furto aggravato.
Dotata di una sacca, opportunamente schermata per eludere il sistema antitaccheggio, la donna ha razziato diversa merce dagli espositori del punto vendita BRICOMAN, attivo nell’area commerciale del “Centro Sicilia”.
Grazie alla proficua collaborazione tra gli addetti alla sicurezza dell’esercizio commerciale e l’Arma territoriale, una pattuglia ha potuto bloccare in tempo la donna, mentre tentava di guadagnarsi la fuga.
La merce, del valore di oltre 500 euro, è stata interamente recuperata e restituita al responsabile del punto vendita.
L’arrestata, in attesa della direttissima, è stata trattenuta in camera di sicurezza.