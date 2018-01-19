MISTERBIANCO: Sorpresi a bordo di una Fiat Uno con oltre 300 grammi di marjuana. Arrestati due giovani

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 27enne ed un 20enne, entrambi del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Ieri pomeriggio, una...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza un 27enne ed un 20enne, entrambi del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, una pattuglia, durante un servizio di controllo della circolazione stradale, in una via del centro cittadino ha imposto l’Alt ad una Fiat Uno con a bordo i due giovani. I militari insospettiti, dall’atteggiamento irrequieto tenuto dai due fermati durante il controllo, hanno proceduto ad una perquisizione personale e del mezzo rinvenendo nell’auto, abilmente occultata sotto il sedile lato passeggiero, una busta contenente 315 grammi di marijuana, che sono stati sequestrati.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati posti ai domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.