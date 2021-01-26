MISTERBIANCO: SORPRESI DUE CLIENTI A CONSUMARE IL CAFFÈ ALL'INTERNO DEL LOCALE

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al rispetto delle prescrizioni relative alla normativa anti Covid-19 in z...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al rispetto delle prescrizioni relative alla normativa anti Covid-19 in zona rossa.

Sono state monitorate numerose piazze del centro e delle frazioni al fine di verificare il rispetto dell’uso della mascherina, il divieto di assembramento ed il distanziamento sociale nonché il rispetto del coprifuoco imposto.

A tal proposito sono state elevate 9 sanzioni inerenti proprio al mancato rispetto del coprifuoco dalle 22:00 alle 05:00, dello spostamento in altro comune senza giustificato motivo nonché il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Proprio all’interno di un bar della frazione di Lineri i carabinieri hanno sorpreso due clienti a consumare il loro caffè all’interno del locale (è consentito solo l’asporto) per di più senza mascherina.

Complessivamente sono stati controllati 5 esercizi commerciali, 45 persone e 15 veicoli.