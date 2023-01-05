MISTERBIANCO, SORPRESO A RUBARE PONTEGGI IN UN CANTIERE: ARRESTATO 34ENNE

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato in flagranza per furto aggravato un pregiudicato 34enne catanese.I militari dell’Arma, allertati da una richiesta di intervento pervenuta su...

I militari dell’Arma, allertati da una richiesta di intervento pervenuta sul “112 Numero Unico di Emergenza” da parte di personale di una società di vigilanza privata, sono sopraggiunti tempestivamente in corso Carlo Marx di Misterbianco, dove erano stati segnalati movimenti sospetti all’interno del deposito di un’azienda specializzata nella realizzazione di strutture metalliche.

I militari, giunti sul luogo segnalato, hanno constatato che il 34enne, travisato con un cappello in lana ed uno scaldacollo in modo da essere irriconoscibile tramite i sistemi di videosorveglianza, stava trasportando dei ponteggi da impalcatura e dei tubi in ferro all’esterno della ditta dove li aveva ammassati a ridosso di un muro di cinta, in modo da poterli trafugare agevolmente.

Tuttavia, il tempestivo intervento dei militari ha impedito che il 34enne potesse asportare il materiale accumulato, pertanto lo hanno bloccato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, mentre il materiale è stato restituito ai proprietari.