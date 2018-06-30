I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 41enne catanese Antonino GUZZARDI, poiché ritenuto responsabile della violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza...

MISTERBIANCO: Sorvegliato vìola l’obbligo di soggiorno, arrestato

La pattuglia lo ha riconosciuto e fermato mentre questi a piedi percorreva la Via Carnera a Misterbianco, trasgredendo di fatto le prescrizioni impostegli dalla misura preventiva cui era sottoposto.

L’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.