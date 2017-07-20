MISTERBIANCO: SPACCIO A CONDUZIONE FAMIGLIARE, ARRESTATI PADRE, MADRE E FIGLIA

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza un muratore di 54 anni, la moglie, casalinga di 55 anni e la figli...

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza un muratore di 54 anni, la moglie, casalinga di 55 anni e la figlia, disoccupata di 32 anni, poiché ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Eccessivo viavai di giovani in quell'abitazione di Via Salso a Misterbianco, tanto da spingere gli uomini dell’Arma a monitorarla giorno e notte. Ieri sera, approfittando del momento propizio – l’accesso in casa di un cliente - i militari vi hanno fatto irruzione e grazie al prezioso fiuto del pastore tedesco “INDIC” hanno scovato, nascosta in un portavivande collocato all’interno del frigorifero, 150 grammi di marijuana, in gran parte suddivisa in dosi, un bilancino elettronico di precisione nonché del materiale comunemente utilizzato per confezionare la sostanza stupefacente. Ad avvalorare la tesi investigativa sull’attività di spaccio è stato il controllo degli assuntori fermati dai Carabinieri all’uscita dalla casa con la droga acquistata.

I giovani fermati saranno segnalati all’Autorità prefettizia per uso personale di sostanze stupefacenti.

La droga ed il materiale sono stati posti sotto sequestro mentre l’intero nucleo familiare attenderà il giudizio per direttissima relegato agli arresti domiciliari.