MISTERBIANCO: SS 121 TAMPONAMENTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO MISTERBIANCO CENTRO

A cura di Redazione Redazione
09 gennaio 2018 19:06
Tamponamento sulla strada ss 121 direione Paternò all altezza svincolo Misterbianco centro.

Nel tamponamento verificatosi intorno le ore 17.30 , sono coinvolti due auto
Sul posto un ambulanza del 118 e la Polizia Municipale per i rilievi del caso
Per fortuna nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli
Lunghissime code sono segnalate in direzione Paternò
In aggiornamento

