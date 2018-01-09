MISTERBIANCO: SS 121 TAMPONAMENTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO MISTERBIANCO CENTRO

Tamponamento sulla strada ss 121 direione Paternò all altezza svincolo Misterbianco centro.Nel tamponamento verificatosi intorno le ore 17.30 , sono coinvolti due autoSul posto un ambulanza del 118 e...

Tamponamento sulla strada ss 121 direione Paternò all altezza svincolo Misterbianco centro.

Nel tamponamento verificatosi intorno le ore 17.30 , sono coinvolti due auto

Sul posto un ambulanza del 118 e la Polizia Municipale per i rilievi del caso

Per fortuna nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli

Lunghissime code sono segnalate in direzione Paternò

In aggiornamento

