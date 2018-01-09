MISTERBIANCO: SS 121 TAMPONAMENTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO MISTERBIANCO CENTRO
A cura di Redazione
09 gennaio 2018 19:06
Tamponamento sulla strada ss 121 direione Paternò all altezza svincolo Misterbianco centro.
Nel tamponamento verificatosi intorno le ore 17.30 , sono coinvolti due auto
Sul posto un ambulanza del 118 e la Polizia Municipale per i rilievi del caso
Per fortuna nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli
Lunghissime code sono segnalate in direzione Paternò
In aggiornamento
