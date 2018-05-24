MISTERBIANCO: Stupro di gruppo, tre uomini condannati a 6 anni di reclusione

Condannati a sei anni di reclusione ciascuno per violenza sessuale di gruppo: è la sentenza di primo grado del processo, celebrato con il giudizio abbreviato, a tre uomini arrestati dai Carabinieri co...

Condannati a sei anni di reclusione ciascuno per violenza sessuale di gruppo: è la sentenza di primo grado del processo, celebrato con il giudizio abbreviato, a tre uomini arrestati dai Carabinieri con l’accusa di avere stuprato, lo scorso 1 ottobre, una ragazza originaria di Palagonia, conosciuta in discoteca a Catania.

Gli imputati sono Angelo Condorelli, 37 anni, di Catania, Agatino Sapuppo, 35 anni, e Emanuele Santangelo, 24 anni, entrambi di Misterbianco. La decisione del gip del Tribunale di Catania, Sebastiano Fabio Di Giacomo Barbagallo, è arrivata dopo 4 ore di camera di consiglio.

L’accusa, sostenuta dal Pm Santo Di Stefano, aveva chiesto otto anni di reclusione. I tre sono stati anche condannati al pagamento delle spese legali e al risarcimento della vittima con una provvisionale da 50 mila euro.

All’udienza, che si è svolta a porte chiuse, erano presenti i tre imputati: uno vive a Catania, gli altri due sono originari di Misterbianco dove si è consumata la violenza. In aula anche il legale difensore della vittima, l’avvocato Nicolò Giglio che con la criminologa Concetta Di Pasquale seguono il caso e il difensore dell’imputato più giovane, l’avvocato Sandro Costanzo Piccinino.

