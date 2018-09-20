I carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato nella flagranza il 24enne catanese Domenico La Rosa e denunciato il fratello 20enne, poiché ritenuti responsabili del concorso in resistenza...

Stavano girando a bordo di una Lancia Delta, poi risultata rubata a Catania il 15 settembre scorso, all’interno del parcheggio dell’ipermercato “Centro Sicilia”, quando una pattuglia dell’Arma, impegnata nella prevenzione e repressione dei reati predatori, ha imposto l’alt.

MISTERBIANCO: SU UN'AUTO RUBATA CON ARNESI DA SCASSO, ARRESTO E DENUNCIA

I due, invece di ottemperare all’ordine, sono fuggiti scatenando un concitato inseguimento terminato nei pressi dello svincolo con la S.P.54, ove i militari sono riusciti a bloccare il mezzo.

I Carabinieri, dopo aver posto in sicurezza gli occupanti, hanno perquisito l’autovettura rinvenendo e sequestrando: 8 centraline elettroniche, vari attrezzi da scasso nonché delle chiavi modificate, tutto materiale comunemente utilizzato dai ladri per il furto delle auto.

L’autovettura recuperata è stata restituita al legittimo proprietario, mentre

l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.