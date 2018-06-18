MISTERBIANCO: TENTATO OMICIDIO, COLPI D’ARMA DA FUOCO AD UN AUTISTA D’AMBULANZA

MISTERBIANCO: TENTATO OMICIDIO A MISTERBIANCO, COLPI D’ARMA DA FUOCO AD UN AUTISTA D’AMBULANZA

Un 42enne è stato ferito con un colpo di pistola a una spalla all’esterno di una Onlus di ambulanze di Misterbianco, dove l’uomo svolge l’attività di autista.

Secondo una prima ricostruzione contro di lui sarebbero stati esplosi almeno tre colpi di pistola da un sicario che era in un’auto e che lo avrebbe chiamato per farlo uscire in strada.

Il 42enne è stato medicato nel pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele dove è sentito dai carabinieri che stanno indagando sulla sparatoria. Militari dell’Arma, su delega della Procura di Catania che ha aperto un’inchiesta, stanno sentendo anche altri testimoni presenti al momento dell’agguato.

IN AGGIORNAMENTO