MISTERBIANCO: TITOLARE DI UN’OFFICINA MECCANICA DÀ FASTIDIO AL VICINATO E MINACCIA I RESIDENTI, DENUNCIATO DALLA POLIZIA

Recentemente, alcuni residenti del comune di Misterbianco hanno presentato, presso il Commissariato Borgo-Ognina ed altri enti Istituzionali, reiterate denunce nei confronti del titolare di un’officina meccanica che, nell’esercizio della sua attività, oltre a creare rumori molesti, fastidi vari e riversare olii e grassi esausti derivanti da detta attività sul manto stradale, li avrebbe persino minacciati, oltre ad aver occupato la via pubblica con numerosi veicoli e attrezzature da lavoro.

Quindi, si è proceduto al controllo dell’esercizio, rilevando effettivamente numerose criticità e violazioni di legge. È stato accertato che il titolare dell’officina ha operato in detto settore per numerosi anni senza autorizzazione amministrativa e con personale in nero al quale ha corrisposto, negli anni, stipendi per un importo pari ad oltre 100 mila euro in contanti.

Inoltre, è stata evidenziata la presenza di 15 veicoli in carico all’officina dei quali ben 10 parcheggiati sulla pubblica via, anche se in fase di riparazione, con sversamento di olii e di grassi sulla strada. Oltre a ciò, è stata constatata la presenza di attrezzatura varia, pericolosa per la sicurezza delle persone in transito.

A quanto risulta, solo a maggio scorso, il titolare ha deciso di mettere in regola i dipendenti e di munirsi di autorizzazione comunale. Ma, all’interno dei locali dell’officina sono state, comunque, rilevate numerose criticità sotto il profilo della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro: per tale motivo, il titolare, oltre ad essere stato indagato per i relativi reati, è stato anche segnalato all’ufficio Asp Spresal.

Il titolare dell’officina è stato indagato anche per minacce gravi e per i reati di occupazione e invasione di spazi pubblici, per essersi impossessato della pubblica via, con gravi disagi per i residenti.

Infine, in relazione agli illeciti in materia fiscale, il responsabile è stato segnalato alla Guardia di Finanza, all’Agenzia delle Entrate, all’Ispettorato del lavoro e alla Polizia Locale di Misterbianco.