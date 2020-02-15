MISTERBIANCO: TRAGEDIA SFIORATA, FURGONE SCIVOLA E TRAVOLGE AUTO
Tragedia sfiorata questa mattina intorno alle ore 9 a Misterbianco in via Plebiscito all'altezza con l'incrocio di Via San Giuseppe.
Per cause ancora non ancora chiare, un furgone con cestello elevatore posteggiato all'inizio della salita, sembrerebbe che nel procedere al sollevamento del cestello, il mezzo ha iniziato ha scivolare all'indietro per circa 100 metri nella ripida discesa travolgendo tre auto, una Opel Corsa, una Volkswagen Polo ed una Mercedes A170, posteggiati provocando seri danni ai mezzi.
Miracolosamente in quei momenti, una strada molto traffica, non passava nessun veicolo e nessuna persona si trovava nel tratto interessato.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i veicoli.
Sul posto la Polizia Municipale di Misterbianco per stabilire l'esatta dinamica.