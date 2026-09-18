Misterbianco, trovano un’auto rubata: denunciato il 16enne, nei guai anche il padre

I militari della Tenenza di Misterbianco, allertati dalla locale Centrale Operativa a seguito della segnalazione di un’auto in stato di abbandono, hanno raggiunto il quartiere Belsito, ed effettivamente hanno individuato il veicolo in questione, un’utilitaria, dando il via agli accertamenti necessari.

In particolare, hanno eseguito verifiche sulla targa, constatando che quell’auto era stata rubata due giorni prima e che il proprietario aveva sporto denuncia presso la Stazione Carabinieri di Zafferana Etnea.

Mentre la pattuglia stava svolgendo queste operazioni, però, un 16enne, residente a Catania e con precedenti di polizia, si è presentato dai militari riferendo di essere lui il proprietario della macchina, acquistata da una persona sconosciuta. A quel punto, i Carabinieri hanno contattato subito il padre del giovane, un 63enne catanese incensurato, e chiesto l’ausilio di una “gazzella” del Nucleo Radiomobile di Catania.

Appena l’uomo, che li ha raggiunti in pochi minuti, ha appreso dai Carabinieri quanto accaduto, si è scagliato contro il figlio, dando vita a una violenta colluttazione. I Carabinieri, sono intervenuti tempestivamente per separare i due, riuscendo a riportare la situazione alla calma, quindi hanno chiesto l’intervento del personale sanitario del 118 per valutare le condizioni di salute dei due congiunti.

Al termine degli accertamenti, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale il 16enne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i minorenni, in relazione alla vicenda dell’autovettura rubata, e anche il padre è stato anch’egli deferito, ma per i fatti scaturiti dalla zuffa con il figlio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’autovettura è stata quindi sottoposta agli accertamenti e agli adempimenti previsti, finalizzati alla successiva restituzione al legittimo proprietario.