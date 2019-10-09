MISTERBIANCO, TROVATO CON LA MARIJUANA NELL’AUTO: ARRESTATO
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 60enne Luigi Albergamo.Nel corso di un servizio per...
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 60enne Luigi Albergamo.
Nel corso di un servizio perlustrativo notturno i militari, mentre transitavano nel centralissimo corso Carlo Marx notavano una Opel Corsa il cui guidatore, avvedutosi della loro presenza, tentava di cambiare repentinamente il proprio percorso anche ricorrendo ad un’improbabile inversione di marcia.
Occasione ghiotta per gli operanti che, intuito l’intento dell’uomo di sottrarsi ad un possibile controllo, si lanciavano a folle velocità all’inseguimento dell’autovettura che, quindi, aveva termine nella via Felice Fontana.
L’accurata perquisizione personale ed a bordo del veicolo dava ragione ai Carabinieri che rinvenivano e sequestravano, abilmente occultata in un sottofondo dell’autovettura, un panetto di 500 grammi di marijuana.
L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.