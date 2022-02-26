MISTERBIANCO UN ARRESTO PER REATO DI EVASIONE DAGLI ARRESTI DOMICILIARI

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno svolto un servizio straordinario finalizzato alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni imposte alle persone ristrette agli arresti do...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno svolto un servizio straordinario finalizzato alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni imposte alle persone ristrette agli arresti domiciliari, arrestando due di esse perché sorprese nella flagranza del reato di evasione.

Nel corso dell’attività, infatti, i militari della Tenenza di Misterbianco si sono recati in via Tenente Giuseppe Caruso presso l’abitazione di un 28enne, con precedenti in materia di droga ed armi, che però, asseritamente per un litigio avuto con la moglie, avrebbe inteso allontanarsi da casa alla ricerca di una propria pace interiore. La ricerca del soggetto si concludeva dopo circa mezz’ora, allorquando lo stesso è stato rintracciato e bloccato in via Farnese.

Nell’ambito del medesimo servizio i militari della Stazione Playa sono altresì riusciti a rintracciare un 48enne che, evaso dal 23 gennaio scorso dalla propria abitazione di via Avannotti presso cui era sottoposto alla detenzione domiciliare per diversi reati tra i quali violenza sessuale e rissa, stava passeggiando lungo la via Di Giacomo.

Il giudice ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo la detenzione domiciliare per il 28enne e gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per il 48enne.