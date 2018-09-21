95047

MISTERBIANCO: UOMO IN BILICO SU UNA GRU, IGNOTI I MOTIVI: LE FOTO

Un uomo si trova al momento, su una grossa gru sita nel cantiere della Metropolitana di Misterbianco, in corso Carlo Marx. Da quanto appreso, l'uomo sarebbe entrato furtivamente all'interno del cantie...

A cura di Redazione Redazione
21 settembre 2018 10:51
Un uomo si trova al momento, su una grossa gru sita nel cantiere della Metropolitana di Misterbianco, in corso Carlo Marx. Da quanto appreso, l'uomo sarebbe entrato furtivamente all'interno del cantiere, e dopo essere stato scoperto, è salito sulla gru per non farsi prendere. Sul posto sono presenti Carabinieri, Vigili del Fuoco e altri enti. La situazione è al momento poco chiara e si sta tentando una mediazione per farlo scendere.

IN AGGIORNAMENTO

