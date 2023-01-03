MISTERBIANCO.VA A SBATTERE CON L'AUTO CONTRO CUMULI DI RIFIUTI: FERITO UN ANZIANO

Un inizio dell'anno col botto". Con queste parole i consiglieri di opposizione del Comune di Misterbianco hanno denunciato, attraverso una nota, un incidente stradale avvenuto quest'oggi in via Amenan...

La nota prosegue: “Il Sindaco Corsaro e l'Amministrazione Comunale non riescono a gestire il servizio rifiuti”. La consigliera comunale Giusi Letizia Percipalle dichiara: “Da mesi diciamo che il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, avviato dal comune, non ingrana e sono numerosi i cittadini che segnalano disagi. I rifiuti sono ovunque, buste e buste di pattume sono accatastate su strada. Oggi, purtroppo, un episodio gravissimo . Un' auto guidata da un cittadino si schianta sui cumuli di rifiuti accatastati in via Amenano . Un anziano ferito, un auto distrutta, uno scenario di degrado vergognoso. Questa è oggi la situazione della nostra Misterbianco.”