MISTERBIANCO: Vasto incendio, in fiamme due ettari di terreno - FOTO
A cura di Redazione
23 aprile 2018 21:51
Per oltre cinque ore la squadra del distaccamento Nord del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è stata impegnata in via Sant’Agata, 6 a Misterbianco, Fraz. Lineri, per un vasto incendio di rifiuti di varia natura che ha interessato un’area di circa 2 ettari.
Per lo spegnimento dell’incendio si è reso necessario impiegare diverse autobotti dei vigili del fuoco.
Sul posto è intervenuta anche personale della Polizia Municipale di Misterbianco per gli adempimenti di competenza.
