MISTERBIANCO: VENDEVA L’EROINA IN CASA ARRESTATO UN 29ENNE

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato Domenico Mannino, del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, insospettiti da qualche giorno dall’anomalo afflusso di persone (conosciute come consumatori abituali di droga) da quella palazzina di Via Sant’Orsola, ieri sera hanno organizzato ed eseguito un servizio di osservazione nei pressi dell’obiettivo.

Individuata con esattezza l’abitazione dove la clientela comperava la droga, gli operanti hanno fatto irruzione ed ivi, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato: oltre 30 grammi di eroina, già suddivisa in dosi, nonché del materiale comunemente utilizzato per confezionare le dosi da smerciare.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.