I Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato il 22enne Angelo SAPIENTE del posto, in esecuzione di una misura restrittiva emessa dalla Corte di Appello di Catania.

MISTERBIANCO: VÌOLA L’OBBLIGO DI FIRMA, ARRESTATO E RISTRETTO AI DOMICILIARI

Grazie all’informativa dei militari di Misterbianco che, oltre a sanzionare le molteplici violazioni commesse dal giovane in relazione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, hanno richiesto l’inasprimento della misura, i giudici ne hanno potuto ordinare l’arresto e la sottoposizione agli arresti domiciliari.